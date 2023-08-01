Называем июльского финалиста конкурса «Мы везем с собой кота»

Пришло время объявить первого финалиста конкурса «Мы везем с собой кота», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 25 июля по 1 августа на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии имели возможность проголосовать за понравившиеся снимки. Больше всего лайков набрали фотографии Светланы Кузнецовой, Илоны Корюхиной, Оксаны Хлыстовой, Евгении Кузнецовой и Марины Мещеряковой.

Из пяти участников, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Сделать это было непросто — все фотографии замечательные, а четвероногие путешественники обаятельные и трогательные. Мнения разделились, однако всем членам редакционного жюри понравился снимок Марины Мещеряковой. Она и становится первым финалистом нашего конкурса.

«На фото изображена вся моя семья — мои любимые сын Алёшенька и наша любимица йорк Ефимия. Мы путешествуем всегда втроём. На снимке мы едем из Петрозаводска на нашей машине в город Сортавалу. Во время остановки на железнодорожном переезде я сфотографировала своих любимых»,

— написала Марина Мещерякова.

Поздравляем победителя! Марине Мещеряковой достается приз — стильный органайзер из EVA для автомобиля. Также она примет участие в розыгрыше суперприза – сертификата на 3000 рублей от компании EVA Prime, который мы разыграем среди финалистов каждого месяца в конце сентября. Приз можно получить в офисе компании по адресу: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 16.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе и выиграть замечательные призы, присылайте нам фотографии, на которых вы, ваши близкие люди или домашние питомцы путешествуют на автомобиле. Неважно куда — на юг или на север, к морю или на дачу, на своей машине или на автомобиле друзей. Главное — ваша любовь к путешествиям!

Условия участия:

• На фотографиях обязательно должны присутствовать люди (вы сами или члены вашей семьи) или домашние питомцы, которые путешествуют вместе с вами, а также, конечно же, ваш автомобиль!

• Напишите несколько слов о своих поездках и о том, что изображено на снимке.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Мы везем с собой кота». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат стильные органайзеры из EVA для автомобиля.

В конце сентября редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на 3000 рублей от компании EVA Prime. Все призы можно будет получить в офисе компании по адресу: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 16.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 сентября 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com