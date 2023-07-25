Выбираем лучший кадр июля конкурса «Мы везем с собой кота»

Недавно портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявили новый фотоконкурс, посвященный путешествиям на автомобиле. В июле жители Карелии прислали нам чудесные снимки из своих поездок по стране с домашними питомцами и без них.

Мы представляем первых участников конкурса «Мы везём с собой кота» и начинаем голосование за лучший кадр июля.

Знакомьтесь:

Елена Луккари: «Этим летом мы с семьёй путешествовали по Золотому кольцу России. И, конечно, не могли оставить нашу кошку Мэгги одну дома. Поездка заняла неделю, и Мэгги стойко выдержала путь».

Илона Корюхина: «Добрый день от семьи Корюхиных и кошки Эмили! Мы очень любим путешествовать и всегда берём с собой нашего пушистого друга. Эмили появилась у нас недавно — мы её забрали из приюта, и теперь она ежедневно получает огромную порцию любви, заботы и ласки. На фото изображена наша поездка к бабушке. Эмили сначала переживала и громко мяукала, но потом она пришла к папе на коленки и успокоилась».

Светлана Кузнецова: «У нас большая семья: я, муж и трое сыновей, в августе родится четвёртый сынишка. Мы очень любим путешествовать на машине. Мы ежегодно ездим на автомобиле на юг России, в Крым, открывая для себя новые красивые места. Были мы и на севере, в Териберке — совершенно другой мир, холодный, но безумно красивый. Каждые выходные стараемся путешествовать по любимой Карелии, любоваться природой, наслаждаться закатами. Главный девиз нашей семьи: «Не сидите дома! Путешествуйте!» На фото величественная Белая скала, Республика Крым».

Оксана Хлыстова: «На фото наша кошка Даша. Лет 6-7 назад мы нашли её на улице, и с тех пор она всегда с нами. А вот таким чудесным образом мы едем на дачу ловить «мышев, птицев и рыбов»! «Мне сверху видно всё!»

Елена Волкова: «Коты с нами не путешествуют, а собака всегда — как едем в деревню, а особенно обратно в город, так она в машине первая. На фото — наша Берта готова ехать».

Евгения Кузнецова: «Наш самый главный путешественник — кот Дюшес».





Анна Родных: «На фото изображены я и моя собака Альфа. Собачку мы подобрали на улице ещё щенком в далекой деревне, до дома предстояла длинная дорога на машине. С тех пор Альфа и полюбила на ней ездить. Конечно, как и видно на фото, её место должно быть за рулем, чтобы контролировать весь процесс. Ездить мы любим в далекие от дома парки, а также на дачу».

Марина Мещерякова: «На фото изображена вся моя семья — мои любимые сын Алёшенька и наша любимица йорк Ефимия. Мы путешествуем всегда втроём.

На снимке мы едем из Петрозаводска на нашей машине в город Сортавала. Во время остановки на железнодорожном переезде я сфотографировала своих любимых».

Голосование за лучший кадр месяца пройдёт в группе «Петрозаводск говорит» ВКонтакте с 25 июля по 1 августа. В тот же день будет объявлен первый финалист — его из числа лидеров выберет редакция. Участники, которые не попадут в июльское голосование, перейдут на следующий месяц. Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе и выиграть замечательные призы, присылайте нам фотографии, на которых вы, ваши близкие люди или домашние питомцы путешествуют на автомобиле. Неважно куда — на юг или на север, к морю или на дачу, на своей машине или на автомобиле друзей. Главное — ваша любовь к путешествиям!

Условия участия:

• На фотографиях обязательно должны присутствовать люди (вы сами или члены вашей семьи) или домашние питомцы, которые путешествуют вместе с вами, а также, конечно же, ваш автомобиль!

• Напишите несколько слов о своих поездках и о том, что изображено на снимке.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Мы везем с собой кота». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат стильные органайзеры из EVA для автомобиля.

В конце сентября редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на 3000 рублей от компании EVA Prime. Все призы можно будет получить в офисе компании по адресу: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 16.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 сентября 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com