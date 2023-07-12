Портал «Петрозаводск говорит» проводит конкурс «Мы везем с собой кота»

Сезон отпусков и летних приключений в самом разгаре, поэтому портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» решили объявить новый фотоконкурс, посвященный путешествиям на автомобиле.

Поделитесь снимками из своих поездок по стране и за ее пределы на собственной машине, и вы сможете выиграть замечательные органайзеры из EVA для авто, а победителю конкурса достанется также сертификат на 3000 рублей от компании EVA Prime для покупки других полезных товаров.

Условия участия:

• На фотографиях обязательно должны присутствовать люди (вы сами или члены вашей семьи) или домашние питомцы, которые путешествуют вместе с вами, а также, конечно же, ваш автомобиль!

• Напишите несколько слов о своих поездках и о том, что изображено на снимке.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Мы везем с собой кота». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат стильные органайзеры из EVA для автомобиля.

В конце сентября редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на 3000 рублей от компании EVA Prime. Все призы можно будет получить в офисе компании по адресу: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 16.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 сентября 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru