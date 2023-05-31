Названы улицы в Петрозаводске, где наносят дорожную разметку

Дорожную разметку из холодного пластика со светоотражающими стеклошариками наносят на улицы столицы Карелии. По информации мэрии, этим летом появятся 17 кв. километров свежей маркировки. Завершить работы планируют до 30 июля.

Разметку нанесут на участках дорог, которые отремонтировали в 2022 году. Среди них Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы); Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина); Красная улица (от улицы Анохина до улицы Дзержинского); Питкярантская улица (от Сортавальской улицы до Карельского проспекта); улица Анохина (от улицы Гоголя до моста через реку Неглинка); улица Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы); Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана); улицы Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы Правды); улица Энгельса (от площади Ленина до Красной улицы).



Разметку обновят на проспекте Ленина, площадях нижнее чапаевское кольцо и Ленина, улицах Кирова, Куйбышева, Антикайнена, Красноармейской, Гоголя, Заводская Линия, Правды, Шотмана, Горького, Андропова, Свердлова, Пушкинская, Герцена и Дзержинского. // фото VK-паблик администрации города