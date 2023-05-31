31 мая 2023, 11:43
Движение транспорта ограничат в микрорайоне Петрозаводска
Временные неудобства связаны со строительством газораспределительной сети на Старой Кукковке
С 1 июня на Старой Кукковке вводятся ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Изменение схемы движения связано с началом второго этапа строительства газораспределительной сети. Работы планируют завершить в течение июня.
Во время работ частично и полностью перекроют улицы Серафимовича, Каменоборскую и Короленко. Для автомобилистов установят щиты со схемами объезда.
Мэрия просит водителей руководствоваться дорожными знаками и строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com