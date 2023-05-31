Движение транспорта ограничат в микрорайоне Петрозаводска

С 1 июня на Старой Кукковке вводятся ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Изменение схемы движения связано с началом второго этапа строительства газораспределительной сети. Работы планируют завершить в течение июня.

Во время работ частично и полностью перекроют улицы Серафимовича, Каменоборскую и Короленко. Для автомобилистов установят щиты со схемами объезда.

Мэрия просит водителей руководствоваться дорожными знаками и строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com