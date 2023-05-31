31 мая 2023, 11:43
Общество

Движение транспорта ограничат в микрорайоне Петрозаводска

Временные неудобства связаны со строительством газораспределительной сети на Старой Кукковке

С 1 июня на Старой Кукковке вводятся ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Изменение схемы движения связано с началом второго этапа строительства газораспределительной сети. Работы планируют завершить в течение июня.

Во время работ частично и полностью перекроют улицы Серафимовича, Каменоборскую и Короленко. Для автомобилистов установят щиты со схемами объезда.

Мэрия просит водителей руководствоваться дорожными знаками и строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Петрозаводск
Старая кукковка
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Мэрия
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