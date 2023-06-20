Названы самые частые виды детских травм в Карелии

Чаще всего дети в Карелии обращаются за медпомощью с травмами, которые врачи квалифицируют как уличные. Об этом в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказал заведующий ортопедо-травматологическим отделением Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича Егор Юрьян.

Травматологи разделяют травмы на уличные, бытовые (здесь иногда выделяют травмы, полученные в школе и детском саду), спортивные и дорожно-транспортные, велосипедные и самокатные травмы. Вид травмы влияет на то, как именно будут лечить пациента.

Уличная травма превалирует над всеми остальными. Наверное, порядка 65% детей, которые обращаются к нам за помощью, поступают вследствие травмы, которая произошла на улице,

– сказал врач.

Летом, с началом каникул, число детских травм резко возрастает. В это время дети часто получают серьезные повреждения на качелях. Нередки и травмы от уличных спортивных тренажеров. Дети постарше периодически обращаются к медикам с электротравмами – их получить можно, например, на железной дороге.

В теплое время года дети в республике также страдают от укусов насекомых, клещей и змей. Если говорить о ДТП, то здесь чаще получают травмы дети, неправильно переходящие дорогу. С начала 2023 года в Карелии уже 8 несовершеннолетних получили серьезные травмы в результате падения с высоты.

Зимой в республике дети часто получают травмы во время катания на «ватрушках», этот вид детского транспорта опасен своей неуправляемостью. В результате дети рискуют получить очень серьезные травмы, в том числе черепно-мозговые, и переломы костей.

Единственный совет, как можно профилактировать данный вид травмы, – постараться, чтобы ребенок катался на специально оборудованных горках или сменить вид транспорта на более безопасный – тот же самый снегокат,

– отметил Юрьян.

Если вы хотите проконсультироваться со специалистом, переходите в официальную группу Министерства здравоохранения Карелии во «ВКонтакте». Свой вопрос можно оставить в личных сообщениях паблика или в комментариях к записям на стене сообщества.