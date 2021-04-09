Названы районы Карелии, где людей чаще всего кусали животные

В Роспотребнадзоре рассказали о бешенстве у животных, профилактике укусов собак и иммунизации людей.

В прошлом году в Карелии было зарегистрировано 992 обращения в учреждения здравоохранения по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными. Показатель обращаемости 161,55 на 100 тысяч населения, в том числе 11 случаев укусов дикими животными, 1,79 на 100 тысяч населения.

Больше всего обращений было в Кемском, Медвежьегорском, Олонецком, Пудожском, Сегежском районах и Костомукше. В прошлом году в республике было зарегистрировано 777 обращений на укусы собак.

Чтобы минимизировать риски заражения бешенством, Роспотребнадзор призывает соблюдать ряд правил. В частности, приобретать животных в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Также рекомендуется не забивать самостоятельно и не уничтожать павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования. Обращаться за оказанием антирабической помощи в случае укусов, ослюнений и контакте с неизвестным животным.

Сделать прививку от бешенства домашним питомцам можно в ветеринарных службах районов, в Петрозаводске на базе городской станции по борьбе с болезнями животных на Шуйском шоссе, 24.

Бешенство - вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах и территориях. В подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям. От инфекции ежегодно умирают десятки тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. 40% людей, подвергшихся укусам животных с подозрением на бешенство, составляют дети до 15 лет. (фото admsud.ru)