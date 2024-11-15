Названы опции в машине, которые помогут автолюбителям пережить зиму

Владельцам автомобилей назвали несколько функций, которые необходимы для зимы.

Избежать запотевания и замерзания стекол и зеркал в автомобиле в холодный период помогут встроенные нагревательные элементы, сообщает «Газета.Ru». Обогрев сидений и руля тоже добавит комфорта.

Водителям рекомендуют переключить дворники в зимний режим - щетки должны быть выше обычного, чтобы не примерзнуть к стеклу.

В холода выручить может и система Webasto, которая автоматически включает обогрев в машине. Автозапуск двигателя тоже позволит прогреть салон и мотор до начала движения. Система обогрева форсунок предохраняет омывающую жидкость от замерзания. Также актуальна опция очистки фар от льда и грязи.

Владельцам авто также рекомендуют использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности. // фото «Петрозаводск гвоорит»