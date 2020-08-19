Названы наиболее подорожавшие за неделю продукты

Специалисты Росстата перечислили наиболее подорожавшие и подешевевшие с 11 по 17 августа продукты в нашей стране. Так, сахар вырос в цене на 0,5%, подорожание на 1,5% и более было отмечено в 7 субъектах, передает РИА Новости.

За неделю цены выросли на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, хлеб, обед в столовой, кафе или закусочной. При этом успело подешеветь пшено, стерилизованное молоко, сметана, куриные яйца и макаронные изделия.

Цены на гречу подросли на 0,2%. Рис подешевел на 0,1%. Снизились цены на некоторую плодоовощную продукцию. В частности, картофель и репчатый лук. Свежая белокочанная капуста подешевела на 2,4%, морковь - на 2,8%, огурцы - на 2,7%, помидоры - на 3%, яблоки - на 3,2%.