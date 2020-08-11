Назначен врио главы Костомукши

Сегодня в Костомукше состоялась внеочередная сессия Совета депутатов. На ней рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Костомукшского городского округа и о назначении временно исполняющего обязанности руководителя города.

В итоге отставка Анны Бендиковой была принята. С 11 августа она не является главой Костомукши. Напомним, с сентября Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии.

На должность врио главы города назначен первый заместитель мэра Сергей Новгородов. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши».

Выборы нового мэра, согласно уставу, должны быть проведены в течение шести месяцев со дня сложения полномочий прежнего главы. Дата конкурса на эту должность пока не назначена.