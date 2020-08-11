Роспотребнадзор сообщает: пляжей в Петрозаводске нет, а бактерии есть

Рекреационные зоны (пляжи) определяются и утверждаются администрациями органов местного самоуправления, сообщает Роспотребнадзор Карелии.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории г. Петрозаводска утверждены не были.

Вместе с тем, Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, в рамках предоставленных полномочий, ежегодно осуществляет мониторинг за качеством воды и почвы в местах массового отдыха людей.

Проба воды Онежского озера в зоне отдыха на ул. Московская была отобрана 22.07.2020 по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

По санитарно-химическим показателям проба не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов Республики Карелия.

По паразитологическим показателям проба воды соответствовала требованиям санитарного законодательства.

По микробиологическим показателям: ОКБ (общие колиформные бактерии) величина превысила допустимое значение в 48 раз, по колифагам - в 13 раз, по ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) - в 240.

Информация о несоответствии проб воды установленным требованиям доведена до сведения администрации города.