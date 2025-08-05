Население Карелии стремительно жиреет

В Карелии все больше людей, включая детей, страдают ожирением. Проблему признал глава регионального минздрава. Ей не год и даже не два, проблема избыточной массы тела в Карелии наблюдается последние десять лет.

Людей с ожирением выявляют в ходе диспансеризации. Если за прошлый год в среднем в России доля таких пациентов – 13,6%, то в Карелии в ходе диспансеризации выявили 21,6% людей, страдающих ожирением. За несколько лет толстяков стало больше – в 2021 году – 14%, в 22-м – 16,6%, в 23-м – уже 18%. Доля детей с избыточным весом - 23,8%. Михаил Охлопков считает, что ожирение в республике достигло масштабом эпидемии.

Среди причин роста толстых – калорийная пища, присутствие в рационе большой доли простых углеводов, сахара и жиров, а также хронический стресс, углеводная рафинированная пища и резкое изменение образа жизни.

Ожирение опасно тем, что провоцирует многие серьезные заболевания, вплоть до онкологии, и может привести к инвалидности. © «Петрозаводск говорит»