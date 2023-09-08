Наружное освещение модернизируют на улице Сыктывкарской

В Петрозаводске на улице Сыктывкарской модернизируют систему наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На участке от улицы Попова до Лесного проспекта установят 33 опоры и 63 новых светильника. Подрядчик смонтирует почти 1200 метров проводов различного сечения.

Отмечается, что ранее на этой улице использовались неизолированные провода. Они будут демонтированы. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang