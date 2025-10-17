Начался осенний призыв на срочную военную службу

Призывная кампания затронет 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет

Фото: Марат Самсонов

В соответствии с указом президента, осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В России изменились правила получения повесток. Уже частично работает Реестр воинского учета, в котором хранится информация о призывниках.

Когда призывник должен прийти в военкомат и как будут вручаться повестки, рассказал юрист Марат Самсонов.

- Военкомат может вручать повестки не только лично в руки или через работодателя, но также заказными письмами и в электронном виде. Повестка будет размещена в Реестре повесток, уведомление об этом появится в кабинете призывника на сайте «Госуслуги». Повестка считается вручённой через 7 дней после публикации, даже если призывник её не открыл. Также повестки могут направляться заказными письмами — в этом случае они считаются вручёнными в день получения с отметкой почты.

Важно: призывники, не получившие повестки в предыдущий призыв, обязаны самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с начала призыва для сверки данных (п. 2.1 ст. 31 закона «О воинской обязанности»). Это не касается тех, кому ещё не исполнилось 18 лет, кому уже исполнилось 30 лет (с января 2024 года), а также тех, кто имеет отсрочку или освобождение от службы.

Кто может получить отсрочку:

студенты вузов и техникумов (бакалавриат, специалитет, магистратура);

сотрудники IT-компаний из государственного реестра (при условии подачи заявления);

отцы двоих и более детей;

единственные кормильцы в семье;

лица с временной негодностью к военной службе по состоянию здоровья (категория «Г»).

Чем грозит неявка?

Хотя за неявку в течение двух недель административной или уголовной ответственности не предусмотрено, возможны последствия: штрафы за несвоевременное уведомление об окончании учёбы или смене адреса, справка «уклониста», ограничения при устройстве на государственную службу, а в отдельных случаях и уголовное преследование.

Как отметил Марат Самсонов, есть ряд ограничений, вводимых с целью обеспечения явки в военкомат. Со дня вручения повестки призывнику запрещается выезжать за пределы РФ. При неявке без уважительной причины по истечении 20 дней могут быть введены временные ограничения: на регистрацию ИП и самозанятости, управление автомобилем, оформление недвижимости и получение кредитов. Однако эти меры начнут применяться только после полного запуска реестра.

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- сообщил Марат Самсонов.



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