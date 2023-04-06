Нацархив Карелии покажет уникальные документы XVIII-XXI веков

13 апреля в 12:00 в читальном зале Национального архива Карелии на улице Куйбышева, 6-а, откроется выставка документов «С Днем рождения, Петрозаводск!» (6+). Экспозиция приурочена к 320-летию со дня основания города.

Документы XVIII-XXI столетий окунут гостей архива в непростую историю создания Дня города Петрозаводска, перед гостями расцветет история города от небольшой слободы при Петровских заводах до орденоносной столицы советской республики.

«Уникальные документы, фотографии, карты и плакаты, многие из которых будут представлены широкой публике впервые, раскроют образ Петрозаводска и покажут его торжественную сторону, окунут посетителей в настроение праздника и ностальгии», - рассказывают организаторы выставки. // фото Ильи Тимина