Набережная Петрозаводска в июне отметит юбилей

Набережной Онежского озера в Петрозаводске в июне исполнится 30 лет. Кажется, что она была всегда - набережная столицы Карелии. Как ее только не называют - местом силы, визитной карточкой Петрозаводска, любимым местом отдыха горожан. Петрозаводчане ее, действительно, любят.

На самом деле, открытие набережной Онежского озера в Петрозаводске состоялось в июне 1994 года в честь 50-летнего юбилея освобождения города в Великой Отечественной войне. Потом набережная еще много лет достраивалась и обновлялась.

Майская погода порадовала теплом. А горожане радуют тем, что меньше мусорят и оставляют любимое место отдыха чистым. // Фото: Арина Степенная.