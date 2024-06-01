01 июня 2024, 07:41
Культура

Новый арт-объект появился в Карелии

Доменную печь на фасаде здания бывшей Повенецкой ГЭС нарисовал  художник Андрей Птицын

Новый арт-объект появился в поселке Повенец Медвежьегорского района. Художник Андрей Птицын нарисовал доменную печь около объекта культурного наследия «Место расположения Петровских домен» (начало XVIII в.).

Перед началом работы художник искал рисунки и чертежи Повенецкого завода, но не нашел. В Национальном архиве Карелии их не обнаружено. Поэтому мурал выполнен на основе исторических чертежей типовых чугуноплавильных домен, опубликованных в книге Вильгельма де Геннина "Описание уральских и сибирских заводов" (1735 г.).

Преображение здания ГЭС выполнено в рамках проекта «Новая жизнь старых руин: Петровские домны в Карелии». Авторы проекта надеются, что его реализация не только сохранит уникальный памятник петровской эпохи, но и даст толчок к развитию культурного туризма в Медвежьегорском районе. // Фото: Центр по охране ОКН Карелии. 

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Медвежьегорск
Андрей Птицын
объекты культурного наследия