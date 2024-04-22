На юге Карелии сегодня будет заметно теплее, север заметет снегом

Сегодня, 22 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Утром и днем умеренные осадки в виде снега, на севере местами сильного, днем мокрого снега, дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +9°С, по южным районам до +13°С, на севере -3,+2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-7, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -1+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +1+4, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»