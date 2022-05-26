На время ремонта Майгубского моста организуют безопасный объезд

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова в течение двух лет Сегежскому району выделят беспрецедентную сумму на ремонт дорог: 4 миллиарда рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей − из республиканского. Такой объем средств на дорожную инфраструктуру район получает впервые.

Среди ключевых объектов ремонта – Майгубский мост на 23-м километре дороге «Кола – Надвоицы − Сегежа». С 2018 года движение транспортных средств по мосту ограничено. Мост был построен в 1960-е годы, имеет критический износ и требует реконструкции. Проектная организация «Севзапдорпроект» обследовала мост и обнаружила разрушение надводной и подводной частей, пролетного строения, верха мостового сооружения и другие дефекты. Исходя из этого, Правительство республики и администрация района приняли решение о строительстве нового моста на этом же месте.

Реконструкцию планируется выполнить поэтапно. На первом этапе демонтируют существующий железобетонный мост, на втором – построят новый сталежелезобетонный.

Новый мост будет иметь всего три пролета вместо пяти на нынешнем. То есть будет меньше деформационных швов, его гораздо проще обслуживать. Мост станет шире. Он будет современным, с большим сроком службы и с минимальными требованиями к обслуживанию,

− отметил главный инженер проекта «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект» Михаил Гончарик.

Демонтаж и строительство будут выполнять с двух берегов. Скальное дно не позволяет возвести временный объездной мост, поскольку в этом месте невозможно в короткие сроки сделать надежные опоры. Наведение понтонной переправы также не представляется возможным из-за сильного течения и обрывистых, высотой до 5 метров, берегов.

Работы начнут в начале июля. Ремонт рассчитан на полтора года – до ноября 2023-го, но это не означает, что переправа будет закрыта все время.

Мы уже обсудили с подрядчиками то, что максимально надо продлить срок существования этого моста. Учли пожелания граждан, и с учетом летнего сезона мост не будем закрывать раньше сентября-октября,

− сказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Сергей Щебекин.

Для поездок между Сегежей и Надвоицами обновят объезд через трассу «Кола». Сейчас дорогу от федеральной трассы в сторону Надвоиц ремонтируют, к августу на ней будет свежий асфальт.

На этом пути есть еще один мост − через канал Ондской ГЭС – вместо него также построят новый. Однако дно и берега позволяют возвести временный мост в нескольких метрах от существующего.

Ремонт Майгубского моста необходим. Сегодня эту проблему возможно решить. С Главой и Правительством республики мы рассмотрим все предложения людей. Попросим дополнительные машины скорой помощи, чтобы больных можно было быстро доставлять вокруг. С автобусами тоже будем решать вопрос,

− подчеркнула глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

Как сообщил Сергей Щебекин, организацией объездного пути и всех связанных с этим моментов занимаются комплексно:

Первое − это взаимодействие с Минздравом по поводу увеличения выделяемых средств на медицинский транспорт. Второе, прорабатываем вопрос с компанией «Российские железные дороги». Мы сейчас запросили информацию о технической готовности, далее будем находить деньги в региональном бюджете для увеличения количества субсидированных маршрутов, то есть стоимость не возрастет. Кроме того, три автобуса, купленные на деньги бюджета республики, уже переданы в Сегежу для внутримуниципальных перевозок. Готовы рассматривать поставку еще одного - двух рейсовых автобусов. Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Глава Карелии поручил рассмотреть возможность дежурного катера рядом с Майгубским мостом для транспортировки больных.

Новый мост позволит обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд автотранспорта по автодороге Сегежа − Надвоицы. По этой дороге, в частности, ездят на работу в Надвоицы сотрудники предприятий «Русский радиатор» и «КЮ Дата центр».

Кроме того, на выделенные федеральные и региональные средства выполнят капремонт автодороги от трассы «Кола» в сторону Костомукши (25 км), отремонтируют большинство дорог местного значения в Сегеже и поселке Надвоицы, реконструируют автодороги, на которых расположены Ондский и Майгубский мосты.

Управтодор РК будет оперативно принимать обращения по дорожным работам круглосуточно: +7(8142) 59-99-89.