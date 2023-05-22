На Валааме не хватает экскурсоводов

Дополнительный набор экскурсоводов проводят на Валааме. Гиды нужны только на июнь. С июля по октября экскурсоводов уже набрали.

Как сообщается в паблике обители, кандидаты должны иметь высшее образование, грамотно и четко говорить, знать основы православного вероучения, быстро учиться. Экскурсоводам предложат проживать в течение месяца на острове.

Анкеты от кандидатов принимают до 29 мая. Заявки рассмотрят до 1 июня. Подробности можно узнать в паломнической службе монастыря. // фото VK-паблик монастыря