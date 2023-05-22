О вопросах развития Олонецкого района расскажут в прямом эфире

Глава Олонецкого района Вадим Мурый проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикер затронет темы расселения аварийного жилья, содержания дорог и ремонта мостов, а также участия района в программах благоустройства (КГС, ТОС).

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в паблике «ЦУР Республики Карелия» и официальной группе района во «ВКонтакте».

Трансляция пройдет во вторник, 23 мая, в 16.00.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.