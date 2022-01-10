10 января 2022, 07:53
Происшествия

На трассе в Карелии ограничили проезд по аварийному мосту

Ограничения коснутся транспорта общей массой 8 тонн и не будут распространяться на школьный автобус

Мост на автодороге Суоярви-Койриноя оказался небезопасен для проезда.

В понедельник, 10 января, специалисты технадзора оценят состояние объекта на 51-м километре дороги Суоярви – Койриноя.

По аварийному мосту запретили движение транспорта общей массой 8 тонн. Как сообщается в паблике карельских властей, проезд осуществляется по половине проезжей части. При этом маршрут школьного автобуса не изменится. (фото pixabay.com, manfredrichter)

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новости Карелии
аварийный мост
Суоярви-Койриноя
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Проезд