На трассе в Карелии ограничили проезд по аварийному мосту

Мост на автодороге Суоярви-Койриноя оказался небезопасен для проезда.

В понедельник, 10 января, специалисты технадзора оценят состояние объекта на 51-м километре дороги Суоярви – Койриноя.

По аварийному мосту запретили движение транспорта общей массой 8 тонн. Как сообщается в паблике карельских властей, проезд осуществляется по половине проезжей части. При этом маршрут школьного автобуса не изменится. (фото pixabay.com, manfredrichter)