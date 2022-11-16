На Старой Кукковке сегодня снова отключат свет

В среду, 16 ноября, жители Старой Кукковки временно останутся без электроэнергии. Ее подачу ограничит «ОРЭС – Петрозаводск», сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики планируют провести работы для повышения надежности электроснабжения микрорайона и приносят извинения за причиненные неудобства.

Электроэнергии не будет с 09:00 до 16:00 по этим адресам:

Дома №№ 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52 на улице Ломоносова;

№№ 8 и13 по улице Ульянова;

№ 12 по улице Некрасова;

№№ 46 и 48 по улице Щербакова.

Напомним, 11 ноября в микрорайоне экстренно отключали свет из-за аварии на сетях. // фото: freepik.com