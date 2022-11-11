На Старой Кукковке пропало электричество

Сегодня в 16:30 в Петрозаводске возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, электроэнергия пропала в частном секторе на Старой Кукковке. Причиной стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com