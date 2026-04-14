На «Сортавале» произошло ДТП, есть пострадавшие

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 13 апреля вблизи поселка Хаапалампи на 256-м км автодороги А-121 «Сортавала». Об этом сообщили в паблике службы.

По данным источника, 60-летний водитель Hyundai Creta выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «УАЗ», водитель которого совершал поворот налево. Автомобили столкнулись, а 52-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что легковушка легла на крышу у поворота на кладбище в Карелии.