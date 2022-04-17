На следующей неделе в Карелии ожидается мало осадков, и солнца тоже

По прогнозам синоптиков, на грядущей рабочей неделе в регионе осадки маловероятны. Но и много солнца также не обещают – погода будет стоять пасмурной. Воздух днем будет прогреваться до +7…+12 ºС.

По информации Карельского ЦГМС, в ночь на понедельник, 18 апреля, на территории региона будет облачно с прояснениями. На востоке Карелии могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха снизится до +2…-3ºС.

Днем переменная облачность, без существенных осадков. На севере края ожидается ветер западных направлений, на юге восточных – силой 4-9 м/с. Воздух прогреется +12ºС. Фото: pixabay.