На севере Карелии простятся с Романом Орловым

Еще одного участника специальной военной операции проводят в последний путь на родной земле.

В Кемском районе 3 марта похоронят Романа Орлова. Боец участвовал в специальной военной операции.

В администрации района выразили соболезнования родным и близким Романа Константиновича:

«Вечная память Герою!»

С военнослужащим простятся в ритуальном зале на улице Шоссе 1 Мая.

В минувшую пятницу, 28 февраля, в Суоярвском округе похоронили 42-летнего Сергея Галеева. Боец погиб 7 августа 2024 года в ходе специальной военной операции.