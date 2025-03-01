01 марта 2025, 17:20
На севере Карелии простятся с Романом Орловым
3 марта в Кемском районе проводят в последний путь погибшего участника СВО
фото: vk.com/kemdist?w=wall-171501488_24841
Еще одного участника специальной военной операции проводят в последний путь на родной земле.
В Кемском районе 3 марта похоронят Романа Орлова. Боец участвовал в специальной военной операции.
В администрации района выразили соболезнования родным и близким Романа Константиновича:
«Вечная память Герою!»
С военнослужащим простятся в ритуальном зале на улице Шоссе 1 Мая.
В минувшую пятницу, 28 февраля, в Суоярвском округе похоронили 42-летнего Сергея Галеева. Боец погиб 7 августа 2024 года в ходе специальной военной операции.