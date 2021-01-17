На Россию надвигаются аномальные холода

Суровые морозы прогнозируются на большей части России в ближайшую неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Центральном федеральном округе (большая часть округа) – на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов – ред.) тоже ниже нормы,

– отметил синоптик.

Гидрометцентр даже выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоде.

Жителям Карелии тоже лучше быть готовыми к природному экстриму. Температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе. Ожидаемые минимальные температуры в регионах СЗФО составят до середины недели минус 23-36 градусов.

Аналогичная аномалия просматривается и в других округах страны, даже в Южном (от 15 до 21 градуса мороза) и Северо-Кавказском (ниже нормы на 6-12 градусов).

Сложнее всего придется жителям Якутии с температурой воздуха до минус 56 градусов. В Хабаровском крае минимальные температуры — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы. В Иркутской области и на Чукотке — до минус 51 градуса.