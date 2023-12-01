На перекрестке в Петрозаводске произошло странное ДТП

Очень странная авария случилась утром 1 декабря в карельской столице. Момент попал в кадр камеры уличного наблюдения «Ситилинк», видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Два автомобиля столкнулись на перекрестке лиц Ровио и Сортавальской около восьми часов утра. Однако перекресток они не пересекали – просто остановились перед светофором.

В кадре видно, что впереди стоит автобус, за ним одна легковушка, а сзади к ней медленно подъезжает другая. Внезапно она зачем-то ускоряется и таранит первую машину. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»