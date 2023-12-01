Бомж вскрыл ячейку хранения в магазине и украл пакет с едой

Кондопожанка стала жертвой вора во время походами по магазинам. Ущерб от кражи составил 900 рублей, полицейские установили, как все было.

Женщина оставила сумку с продуктами в ячейке хранения, рядом стоял 48-летний бомж. По версии полиции, он с помощью отвертки повредил ячейку и забрал сумку. Все это происходило под камерой наблюдения, но мужчину никто не остановил.

Полицейские его нашли и задержали, ранее он уже привлекался к ответственности. По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»