01 декабря 2023, 09:45
Бомж вскрыл ячейку хранения в магазине и украл пакет с едой
Кондопожанка стала жертвой вора, когда ходила за покупками
Кондопожанка стала жертвой вора во время походами по магазинам. Ущерб от кражи составил 900 рублей, полицейские установили, как все было.
Женщина оставила сумку с продуктами в ячейке хранения, рядом стоял 48-летний бомж. По версии полиции, он с помощью отвертки повредил ячейку и забрал сумку. Все это происходило под камерой наблюдения, но мужчину никто не остановил.
Полицейские его нашли и задержали, ранее он уже привлекался к ответственности. По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»