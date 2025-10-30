На остановках в Петрозаводске установят электронные табло

Как стало известно редакции «Петрозаводск говорит» и коллегам с «Ники плюс», на трех остановках в центре Петрозаводска появятся электронные табло.

С их помощью пассажиры смогут следить за движением транспорта и точно знать, когда приедет автобус или троллейбус.

Пока электронных табло будет только три. Их планируют установить на остановке у дома № 3 по площади Гагарина, в районе домов №30 и №33 по проспекту Ленина.

Возможно, потом их станет больше. Первые технические новинки установят к середине декабря.

Ранее мы писали, что на остановке на Древлянке появилось электронное табло, но пассажиры жаловались на его некорректную работу.