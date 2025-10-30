30 октября 2025, 12:15
На остановках в Петрозаводске установят электронные табло
Три остановки общественного транспорта станут технически оснащенными
фото «Петрозаводск говорит»
Как стало известно редакции «Петрозаводск говорит» и коллегам с «Ники плюс», на трех остановках в центре Петрозаводска появятся электронные табло.
С их помощью пассажиры смогут следить за движением транспорта и точно знать, когда приедет автобус или троллейбус.
Пока электронных табло будет только три. Их планируют установить на остановке у дома № 3 по площади Гагарина, в районе домов №30 и №33 по проспекту Ленина.
Возможно, потом их станет больше. Первые технические новинки установят к середине декабря.
Ранее мы писали, что на остановке на Древлянке появилось электронное табло, но пассажиры жаловались на его некорректную работу.