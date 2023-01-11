На некоторых улицах в Петрозаводске в четверг отключат воду

В четверг, 12 января, часть домов в Петрозаводске останется без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, в 9 утра воду отключат в некоторых зданиях по проспекту Ленина, улицам Кирова, Ведлозерской, Достоевского и Кутузова. Причиной временных неудобств станет проведение плановых работ на централизованных сетях.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан в ЕДДС не называют. // Фото: unsplash.com