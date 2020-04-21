На Ключевой срезали асфальт

В столице Карелии продолжается ремонт дорог, сообщает администрация города.

Сотрудники мэрии проконтролировали ход работ на Ключевой. Здесь подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой» начала фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ранее компания начала ремонт на Муезерской улице. Всего же в рамках национального проекта восстановят 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская»,