08 августа 2025, 11:19
На ЦБК хотели скрыть нарушения, но стало лишь хуже
В Карелии 30-летний инженер заработал уголовное дело из-за 20 тысяч рублей
фото «Петрозаводск говорит»
В Сегеже сотрудника подрядной организации привлекут к ответственности за коммерческий подкуп. В уголовном деле фигурирует сумма в размере 20 тысяч рублей.
По версии следователей, 30-летний старший инженер целлюлозно-бумажного комбината не обеспечил соблюдение требований правил охраны и безопасности труда при выполнении строительно-демонтажных работ на территории производственного участка, рассказали в прокуратуре.
Нарушения выявила группа производственной безопасности предприятия. Чтобы избежать штрафа, инженер передал руководителю группы денежное вознаграждение.
После передачи денег его задержала полиция. Вину мужчина признал. Дело рассмотрит суд. © «Петрозаводск говорит»