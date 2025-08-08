На ЦБК хотели скрыть нарушения, но стало лишь хуже

В Сегеже сотрудника подрядной организации привлекут к ответственности за коммерческий подкуп. В уголовном деле фигурирует сумма в размере 20 тысяч рублей.

По версии следователей, 30-летний старший инженер целлюлозно-бумажного комбината не обеспечил соблюдение требований правил охраны и безопасности труда при выполнении строительно-демонтажных работ на территории производственного участка, рассказали в прокуратуре.

Нарушения выявила группа производственной безопасности предприятия. Чтобы избежать штрафа, инженер передал руководителю группы денежное вознаграждение.

После передачи денег его задержала полиция. Вину мужчина признал. Дело рассмотрит суд. © «Петрозаводск говорит»