На 5 улицах Петрозаводска этой ночью лучше не парковаться – увезут

В ночь на 15 декабря снег в Петрозаводске будут убирать на пяти улицах. Госавтоинспекция попросила водителей не парковать здесь автомобили.

В частности, в списке есть нечетная сторона улицы Ровио; нечетная сторона улицы Древлянка; 2-й Внутриквартальный проезд; бульвар Интернационалистов и нечетная сторона улицы Сыктывкарской.

Автолюбителей предупредили, что припаркованные машины эвакуируют на специализированную стоянку. Ранее это уже сделали на улице Ровио. // фото: ГИБДД Петрозаводска