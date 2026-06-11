«Мысли обо всём»: закрытие фестиваля «Светлый Север»

Восемнадцатого июня в купольном фойе Национальной библиотеки Карелии пройдёт заключительный концерт III Фестиваля вокального и хорового искусства «Светлый Север» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Такое вместительное по смыслу название - «Мыли обо всём» - концерту подарили два вокальных цикла композиторов, которые жили и творили в одно время: Валерия Гаврилина и Геннадия Вавилова. Гаврилин прожил яркую, но совсем недолгую жизнь, а Геннадий Вавилов до сих пор в строю и продолжает дарить миру новые сочинения.

Вокальный цикл Гаврилина «Немецкая тетрадь №1», который прозвучит 18 июня, композитор написал в 1961 году, будучи студентом Ленинградской консерватории. Как говорил композитор, сочинить цикл его заставила учебная необходимость — ему нужно было сдать вокальное произведение. Гаврилин обратился к творчеству Генриха Гейне, оказавшего большое влияние на русскую поэзию. Для своего цикла Гаврилин отобрал шесть стихотворений из поэтического сборника Гейне «Книга песен» 1827 года: «Осень», «Гонец», «Разговор в Падерборнской степи», «Милый друг мой», «Добряк», «Ганс и Грета».

Image

Второй вокальный цикл в программе концерта – «Песни войны и мира» Геннадия Вавилова, написанный в 1965 году на стихи советских поэтов. Это глубокое камерно-вокальное сочинение стало отражением трагических событий Великой Отечественной войны. Геннадий Вавилов – «сын полка», мальчишкой-горнистом он прошёл всю войну. Поэтому музыка о Великой Отечественной войне – это то, что ему близко и понятно, как никому другому.

Исполнители – артисты Мужского хора Карельской филармонии: Андрей Фёдоров (баритон) и Кирилл Зайцев (фортепиано).

Начало в 18:30. 6+

Национальная библиотека Карелии, ул. Пушкинская, 5.

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID 2SDnjdkRVhU