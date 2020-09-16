Музыкальная школа им. Г. Синисало объявляет дополнительный набор

Музыкальная школа №1 им. Г. Синисало объявляет дополнительный набор, сообщает управление культуры администрации Петрозаводска.

Количество бюджетных мест в дополнительном наборе ограничено: фортепиано — 10 мест, народные инструменты (аккордеон, баян, кантеле, домра) — 4 места, духовые инструменты (валторна)— 1 место, струнные инструменты (скрипка, виолончель) — 1 место.



Заявления на прослушивание принимаются до 24 сентября.

Алгоритм проведения прослушивания будет следующим:

1. До 25 сентября на электронную почту школы sinisalo@inbox.ru необходимо прислать заявление о прослушивании в любом доступном для вас формате;

2. В ответ на заявление вам придет приглашение на прослушивание, в определенный день и в определенное время;

3. Прослушивание пройдет 26 сентября 2020 года (в субботу с 11:00 до 14:00);

4. Результаты будут объявлены 28 сентября 2020 года после 19:00;



Заявления на обучение на внебюджетном отделении принимаются через официальный сайт школы sinisalo-ptz.ru в разделе «Онлайн заявление». Просьба указывать в заявлении программа – внебюджет.



Родителям напоминают, что на прослушивание нужно принести свидетельство о рождении ребенка для подтверждения возраста.



При подаче заявления на внебюджетное отделение к заявлению прикладывается скан-копия свидетельства о рождении/первая страница паспорта.