Музыкальная школа им. Г. Синисало объявляет дополнительный набор
Музыкальная школа №1 им. Г. Синисало объявляет дополнительный набор, сообщает управление культуры администрации Петрозаводска.
Количество бюджетных мест в дополнительном наборе ограничено: фортепиано — 10 мест, народные инструменты (аккордеон, баян, кантеле, домра) — 4 места, духовые инструменты (валторна)— 1 место, струнные инструменты (скрипка, виолончель) — 1 место.
Заявления на прослушивание принимаются до 24 сентября.
Алгоритм проведения прослушивания будет следующим:
1. До 25 сентября на электронную почту школы sinisalo@inbox.ru необходимо прислать заявление о прослушивании в любом доступном для вас формате;
2. В ответ на заявление вам придет приглашение на прослушивание, в определенный день и в определенное время;
3. Прослушивание пройдет 26 сентября 2020 года (в субботу с 11:00 до 14:00);
4. Результаты будут объявлены 28 сентября 2020 года после 19:00;
Заявления на обучение на внебюджетном отделении принимаются через официальный сайт школы sinisalo-ptz.ru в разделе «Онлайн заявление». Просьба указывать в заявлении программа – внебюджет.
Родителям напоминают, что на прослушивание нужно принести свидетельство о рождении ребенка для подтверждения возраста.
При подаче заявления на внебюджетное отделение к заявлению прикладывается скан-копия свидетельства о рождении/первая страница паспорта.