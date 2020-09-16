Театральное шоу о коронавирусном нашествии покажут в Петрозаводске

Психоделический детектив, развивающийся на фоне пандемии. Рейс «Париж-Барселона» задерживается. Люди нервничают. Два незнакомых друг другу человека решили спрятаться от нежелательных контактов в VIP-зоне аэропорта. История встречи двух джентльменов заканчивается криминально.

В спектакле заняты известный в Карелии журналист Александр Тихий, который в последнее время увлечен мистической горой Воттоваара, и московский актер Станислав Симонов, который водит ночные экскурсии по Булгаковским местам. Мистика сблизила их, и они соединились в постановке спектакля «Внутренний враг» по повести швейцарской писательницы Натали Нотомб.

Спектакли состоятся 23 и 24 сентября в городском ДК на площади Кирова, д.1.

Начало в 19:00. Продолжительность спектакля – 1час 40 минут

Забронировать билеты можно по тел. 8 921-01-797-44

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