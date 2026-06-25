Мужской хор Карельской филармонии откроет фестиваль «Светлый север»

9 июня известный в республике коллектив даст концерт «Музыка сильных сердец» (6+)

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией

Концерт «Музыка сильных сердец» станет первым в череде праздничных событий, посвящённых 105-летию Республики Карелия. II Фестиваль вокального и хорового искусства «Светлый север» в 2025 году посвящён не только юбилею республики, но и 5-летию Мужского хора Карельской филармонии.

Первое отделение большого сольного концерта Мужского хора отдано премьерам – сочинениям, специально написанным для хора филармонии, и музыке, которая прозвучит в исполнении коллектива впервые.

Среди выбранных композиторов – артист хора Рамазан Меремуков, автор одного из самых популярных сочинений в репертуаре хора – «Песни Севера» – Евгений Сергеев, и московский композитор Владимир Беляев. Второе отделение составят произведения, посвящённые Северу, это творения Антона Вискова, Эрикса Эшенвалдса и Марка Сайрэта.

Исполнители: Мужской хор филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.