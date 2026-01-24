Мужчины устроили драку у отдела полиции в Петрозаводске

Двое жителей Петрозаводска устроили драку у отдела полиции на Лососинском шоссе. Об этом пишет издание «Фактор».

По данным источника, все случилось вечером 23 января. Мужчины отдыхали в гостях в одном из домов, который располагается рядом с отделом полиции. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в рукоприкладство. Драка разыгралась прямо на проезжей части под окнами полицейского участка.

После инцидента один из участников потасовки - 52-летний мужчина - пришел в отдел, чтобы написать заявление, но в итоге не сделал этого. Тем не менее, стражи порядка зарегистрировали инцидент и выясняют личность второго участника драки.

Ранее сообщалось о том, что мать утопила дошкольника в квартире в Москве.