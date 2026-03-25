25 марта 2026, 10:54
Мужчину в шапке-ушанке разыскивают в Петрозаводске
Всех, кто узнал злоумышленника, просят звонить в полицию карельской столицы
Фото: стопкадр МВД Карелии
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения в одной из торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Предполагаемого злоумышленника подозревают в совершении имущественного преступления. Всех, кто обладает информацией о его личности и местонахождении, просят позвонить в полицию. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее сообщалось о несовершеннолетнем жителе карельской столицы, которого обвиняют в дропперстве.