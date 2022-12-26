Мужчине, оставившему соседку без воды, не указ ни суд, ни приставы?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Холодная вода в квартире петрозаводчанки Татьяны Кирилловой пропала 7 марта 2021 года – накануне Международного женского дня. Коммунальная проблема, неожиданно свалившаяся на голову Татьяны, не была вызвана ни коварством погоды, ни аварией на потрепанных временем инженерных коммуникациях, ни другими обычными в подобной ситуации причинами. Вмешался, как принято говорить, человеческий фактор. А точнее, сосед с верхнего этажа Иван Толстиков, который решил вдруг обрезать трубу холодного водоснабжения, которая шла в квартиру Кирилловой.

Татьяне Кирилловой пришлось на собственном опыте прочувствовать, как работает огромная государственная машина, призванная охранять законные права и интересы граждан. Обращения в управляющую компанию МУП «ПетроГиЦ», в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, в прокуратуру, в полицию, в суд, к уполномоченному по правам человека в РФ, в службу судебных приставов, - в течение двадцати месяцев (!) женщина пытается вернуть в квартиру нормальное водоснабжение.

Вы не поверите, но до сих пор Иван Толстиков чувствует себя вполне вольготно, не позволяя специалистам зайти к нему в квартиру и исполнить судебное решение. Очередной визит специалистов МУП «ПетроГиЦ», которые давно запаслись необходимыми материалами, намечен на 28 декабря.

«Я этого визита жду, как ада. Это уже третий или четвертый раз»,

- заметила Татьяна.

Как получилось, что банальная история с обрезанной трубой превратилась бесконечный процесс борьбы с соседом, которого суд уже привлек к ответственности за самоуправство? Толстиков отделался предупреждением, а Татьяна Кириллова продолжает оплачивать огромные счета за воду, так как во время морозов вынуждена оставлять кран открытым, чтобы не заморозить временную трубу, проходящую через неотапливаемый подъезд.

Ситуация усугубляется тем, что деревянный дом с печным отоплением, расположенный на улице Бесовецкая, очень старый – 1947 года постройки. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Естественно, и коммуникации в нем держатся на честном слове. Специалисты просто бояться активно вмешиваться в систему внутренних коммуникаций, чтобы не спровоцировать аварию.

После того как Татьяна осталась без воды, она больше месяца добивалась от МУП «ПетроГиЦ», чтобы ей восстановили хоть какое-то водоснабжение. Бесконечные звонки и визиты в управляющую компанию, обращение в городскую прокуратуру, а затем в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, где даже отдельное совещание провели, жалобы губернатору, - это было только началом длинного пути.

Вся эта история с «обезвоживанием» квартиры протекала на фоне эпидемии коронавируса, когда отсутствие водоснабжения представляло реальную угрозу для здоровья. Только 9 апреля 2021 года в квартире Кирилловой появилась вода. Но сосед наотрез отказался восстанавливать водоснабжение, а в МУП «ПетроГИЦ» смогли установить только временный стояк, который проходит прямо в подъезде. Зимой, чтобы не заморозить трубу и не лишить воды других соседей, Татьяна держит кран открытым. Ежемесячно ей приходится платить за воду по тысяче рублей.

У женщины фактически не было выбора, кроме как обратиться в суд, чтобы добиться доступа в квартиру «вышестоящего» соседа.

Весной 2021 года Татьяна обратилась с иском в Петрозаводский городской суд. Ей казалось, что дело настолько простое, что не потребуется много времени, чтобы его завершить. К тому же имелись документы, подтверждающие, что Толстиков самовольно отрезал соседку от водоснабжения. Было и решение мирового судьи, который признал Ивана Толстикова виновным в самоуправстве.

Юрист Лилия Петрашкевич, которая представляла в суде интересы Кирилловой, рассказала, что долгое время не удавалось провести судебную экспертизу. По ее мнению, рассмотрение дела явно затягивалось. Кириллова была вынуждена даже обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, после чего дело передали другому судье.

Спустя год, в мае 2022 года, судья Петрозаводского городского суда вынесла решение о том, что Иван Толстиков обязан предоставить доступ в свою квартиру, а сотрудники МУП «ПетроГиЦ» должны произвести врезку тройника в магистральный трубопровод и восстановить подачу воды в квартиру Кирилловой.

Казалось бы, после вынесения судебного решения уже ничто не могло помешать восстановить справедливость. Но «сюрприз» возник там, где никто не ждал. Петрашкевич объяснила, что, так как на личный прием в службу судебных пристав попасть непросто, Кириллова написала заявление с просьбой переслать исполнительный лист непосредственно приставу. На протяжении нескольких месяцев она не могла понять, почему сотрудники ПетроГиЦ никак не могут попасть в квартиру к Толстикову, который по решению суда обязан предоставить свободный доступ к системе водоснабжения.

Только в ноябре 2022 года выяснилось, что в службу судебных приставов из суда передали неполный исполнительный лист. Из исполнительного листа волшебным образом «выпало» решение о том, что Толстиков обязан предоставить доступ в свою квартиру.

Теперь очередная серия этого коммунального «триллера» намечена на 28 декабря 2022 года. Чем завершится предновогодний визит к соседу со второго этажа, Татьяна Кириллова сказать не может. Ей уже не верится, что государство в состоянии защитить ее от самоуправства соседа, который, невзирая на вступившее в силу судебное решение, по-прежнему чувствует свою полную безнаказанность.

История с трубой, которую зачем-то обрезал мужчина, лишив соседку водоснабжения, кажется настолько мелким происшествием, что исправить ситуацию должны были бы в течение несколько дней. И, если нужно, привести в чувства гражданина, перешедшего границы дозволенного. Но в реальности выходит, что у нас нет никакой защиты. Около двух лет Татьяна Кириллова продолжает страдать от произвола соседа, а с него взятки гладки. Но это и страшно. Страшно потому, что каждый из нас может оказаться в роли жертвы, стучащейся в плотно закрытые двери. А ведь за каждой из этих дверей сидят люди, которые получают зарплату за то, что "помогают", "контролируют", "исполняют"...