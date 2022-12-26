Вытрезвители хотят создать в Беломорске и Сегеже

26 декабря в Петрозаводске открылся первый на Северо-ЗападеМодульный вытрезвитель. В планах создать вытрезвители в межрайонных центрах Карелии. Подготовительная работа началась в Беломорске и Сегеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Петрозаводске вытрезвитель начал работу на улице 8 Марта, рядом с корпусом Республиканского наркодиспансера. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков считает, возрождение вытрезвителей первым шагом на пути большой работы по снижению смертности от алкоголя.

В вытрезвитель будут доставлять граждан, находящихся в бессознательном состоянии, если им не требуется медицинская помощь, но жизни угрожает опасность. Это может быть ситуация с переохлаждением или, когда в отношении человека, совершается какое-либо противоправное действие. Тех, кого доставят в вытрезвитель, будут находиться там до отрезвления.

Здание разделено на помещения для мужчин и женщин, медперсонала, есть охрана и видеонаблюдение. В вытрезвителе есть душевые, санитарные комнаты, санузлы. Вытрезвитель рассчитан на пребывание не менее 10 человек. // фото пресс-центр Минздрава РК