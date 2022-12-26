26 декабря 2022, 10:39
Вытрезвитель открывается сегодня в Петрозаводске
Пьяных жителей карельской столицы теперь будут отвозить в Соломенное
Сегодня, 26 декабря, в Петрозаводске откроется первый в городе вытрезвитель. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Модульное здание вытрезвителя установлено рядом со зданием республиканского наркологического диспансера на улице Восьмого марта.
Напомним, что вытрезвитель в Соломенном станет первым не только в Петрозаводске, но и на всем Северо-Западе.
Здание рассчитано на 10 человек, для женщин и мужчин предусмотрены отдельные помещения. В вытрезвитель будут забирать пьяных горожан и гостей Петрозаводска, которым не нужна помощь медиков. // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com