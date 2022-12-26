26 декабря 2022, 10:01
Поезд Деда Мороза прибудет в Петрозаводск
2 января в столице Карелии будут встречать передвижную резиденцию сказочного волшебника
Утром 2 января в Петрозаводск прибудет передвижная резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.
Поезд с новогодним волшебником приедет в столицу Карелии в 10:10. Юных горожан и их родителей на вокзале Петрозаводска ожидает большая развлекательная программа. Ее подготовил Городской дом культуры.
Поезд Деда Мороза путешествует по стране с 22 октября. В его маршруте - десятки городов. Петрозаводск в прошлом году уже принимал у себя сказочный состав. // Фото «Петрозаводск говорит»