Поезд Деда Мороза прибудет в Петрозаводск

Утром 2 января в Петрозаводск прибудет передвижная резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Поезд с новогодним волшебником приедет в столицу Карелии в 10:10. Юных горожан и их родителей на вокзале Петрозаводска ожидает большая развлекательная программа. Ее подготовил Городской дом культуры.

Поезд Деда Мороза путешествует по стране с 22 октября. В его маршруте - десятки городов. Петрозаводск в прошлом году уже принимал у себя сказочный состав. // Фото «Петрозаводск говорит»