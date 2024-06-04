Мужчина застрял между скамейкой и забором – пожарным пришлось попотеть

Толстый мужчина застрял между скамейкой и металлическим забором на Кукковке. Выбраться из ловушки он не мог. Помогать врачам «скорой» пришлось спасателям.

Спасательная операция развернулась вечером 3 июня на Ровио в столице Карелии.

От попавшего в затруднительную ситуацию мужчины исходил запах спиртного. Часть тела осталась на скамье, а другая половина в пространстве между ограждением и забором, голова касалась земли.

Первые попытки достать тучного мужчины не увенчались успехом. Спасателям пришлось разобрать часть забора, чтобы вытащить человека. После этого пострадавшего отнесли в карету «скорой помощи» и восстановили металлическое ограждение. // фото «Петрозаводск говорит»