24 марта 2023, 21:43
Мужчина в Сортавале так хотел выпить, что попал в полицию
Посетитель магазина взял с полки бутылку водки и хотел уйти
Вечером 23 марта сотрудники одного из магазинов на улице Кирова в Сортавале нажали тревожную кнопку. Группа задержания отправилась на место ЧП, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Оказалось, что один из посетителей торговой точки взял бутылку со спиртным с полки и пошел к выходу. За товар злоумышленник решил не платить.
Персонал заметил это и пресек. В итоге 47-летнего нарушителя задержали и доставили в полицию. // фото: Росгвардия