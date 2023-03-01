Мужчина в Пудоже без причины сильно ударил в лицо незнакомую девочку

Следователи передали в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего пудожанина в нанесении побоев несовершеннолетней. Мужчина без всякой причины напал на 14-летнего ребенка, сообщили в СУ СКР по региону.

Это было январским вечером около одного из жилых домов в Пудоже. Гражданин был пьян и почему-то решил продемонстрировать грубую силу. Мимо шла девочка, он использовал малозначительный повод и ударил ее по лицу.

Школьница испытала боль, у нее образовалась гематома. Дело приобрело большой общественный резонанс. Злоумышленник на допросе объяснил, что причиной всему стало опьянение. Он извинился перед потерпевшей, скоро его судьбу решит суд.

Напомним, вчера в Петрозаводске другой мужчина тоже избил ребенка. Это было на остановке, мальчику 13 лет, агрессора ищут. // фото: freepik.com