Мужчина в Костомукше познакомился с рецидивистом и сильно пожалел

Житель Костомукши пришел в общежитие, где он проживает, и увидел на кухне незнакомца. Мужчина стал вместе с ним выпивать, сообщили в МВД Карелии.

В процессе застолья костомукшанин уснул, его сотовый телефон лежал на столе. Новый знакомый забрал его и пошел в другое общежитие.

Там жильцы увидели у него чужой смартфон и не дали его продать. Полицейские выяснили, что 32-летний злоумышленник раньше был судим за совершение кражи. Телефон изъяли, возбудили уголовное дело о краже. // фото: freepik.com