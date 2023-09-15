15 сентября 2023, 13:03
Происшествия

Мужчина в Костомукше познакомился с рецидивистом и сильно пожалел

Совместное застолье в общежитии закончилось кражей смартфона

Житель Костомукши пришел в общежитие, где он проживает, и увидел на кухне незнакомца. Мужчина стал вместе с ним выпивать, сообщили в МВД Карелии.

В процессе застолья костомукшанин уснул, его сотовый телефон лежал на столе. Новый знакомый забрал его и пошел в другое общежитие.

Там жильцы увидели у него чужой смартфон и не дали его продать. Полицейские выяснили, что 32-летний злоумышленник раньше был судим за совершение кражи. Телефон изъяли, возбудили уголовное дело о краже. // фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Костомукша
Кража