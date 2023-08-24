Мужчина в Кондопоге крупно обчистил бывшего работодателя

Индивидуальный предприниматель в Кондопоге обнаружил, что кто-тот украл имущество, хранившееся в бытовом помещении. Эту бытовку 51-летний бизнесмен использует для трудовой деятельности, сообщили в МВД Карелии.

Пропали в том числе сварочный аппарат, электроинструменты, сварочный аппарат, микроволновая печь, другие вещи. Ущерб превысил 15 тысяч рублей, мужчина обратился в полицию.

Оказалось, к краже причастен ровесник заявителя, который раньше подрабатывал у него. Воришка признался, что повредил окно и проник в бытовку. Похищенное спрятал неподалеку, а затем продал. Возбуждено уголовное дело, у фигуранта ранее уже возникали проблемы с законом. // фото: jcomp/ freepik.com